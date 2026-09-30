Рязанцев приглашают на осенний месячник по благоустройству города

С 1 октября в Рязани начинается традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке. В течение месяца коммунальные службы и добровольцы будут приводить в порядок улицы, дворы и общественные территории.

В планах — не только уборка, но и ликвидация несанкционированных свалок, а также спил сухих и аварийных деревьев. К участию в масштабной акции приглашаются трудовые коллективы, представители власти и социальной сферы, общественники и все неравнодушные горожане.

Главные общегородские субботники запланированы на 3, 10, 17, 24 и 31 октября. Присоединиться к уборке может каждый желающий.