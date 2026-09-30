Фото: https://vk.ru/markomall
Культура и события

Октябрь в «Марко Молл»: музыка, выставки, игры и семейные праздники

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Олеся Чугунова
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В октябре «Марко Молл» приглашает жителей и гостей Рязани на серию семейных мероприятий. Посетителей ждут музыкальные выступления, тематические программы, творческие мастер-классы, игры, фотозоны и яркие осенние развлечения. 

Откроет программу 3 октября в 14:00 музыкальный праздник «Осень звучит», посвященный дню рождения Сергея Есенина. На фуд-корте «Марко Молл» выступят группы Esenin Street и Lava Band. Гостей также ждут интерактивы с ведущим, творческие мастер-классы, сюрпризы и подарки. Возрастное ограничение: 0+.

10 октября в 14:30 в пространстве напротив магазина ZARINA состоится «Вечеринка 90-х». Участники смогут погрузиться в эпоху ярких дискотек, кассетных плееров и культовых хитов. В программе — тематические игры и весёлые задания, творческий мастер-класс, фотозона, переводные тату, сладкая вата и зажигательная конфетти-дискотека. Возрастное ограничение: 0+.

18 октября в 14:30 «Марко Молл» приглашает детей и родителей отметить День отца на большом футбольном празднике. Семейная программа объединит спортивный азарт, веселые активности и возможность провести время вместе. Мероприятие пройдёт в пространстве напротив магазина ZARINA. Возрастное ограничение: 0+.

24 октября в 14:30 в «Марко Молл» состоится турнир по настольным играм. Пространство напротив магазина ZARINA превратится в большую игровую площадку, где каждый сможет выбрать игру по настроению. На игровых станциях участникам предстоит быстро принимать решения, продумывать ходы и испытывать удачу. Можно будет сыграть с друзьями или присоединиться к общей партии вместе с ведущим. Между играми гостей ждут творческий мастер-класс, фотозона, встреча с ростовой куклой и сладкая вата. Возрастное ограничение: 0+.

Завершит событийную программу месяца Праздник тыкв, который начнется 31 октября в 14:30. Главным событием станет творческий командный конкурс: участники объединятся в команды, создадут необычные костюмы тыкв из картона, а затем представят свои работы гостям. В программе также заявлены мастер-классы, блеск-тату, тематический аквагрим, игры, сладкая вата и мыльное шоу с множеством пузырей. Площадка: пространство напротив магазина ZARINA. Возрастное ограничение: 0+.

Выставки октября

До 4 октября в «Марко Молл» продолжит работу индийская выставка, где представлены украшения, косметика, текстиль, специи, благовония, ароматические палочки, кожаные изделия и товары для дома. Выставка расположена напротив магазина LC Waikiki и открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.

До 18 октября посетителей принимает «МурФест» — выставка кошек разных пород. Гости смогут познакомиться как с популярными, так и с редкими представителями кошачьего мира, а гиды расскажут об особенностях и характере каждой породы. Выставка работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, понедельник — выходной.

10 и 11 октября состоится выставка кошек клуба «РосКэт» «Девичник», приуроченная к Международному дню девочек. Организаторы обещают праздник красоты, грации и пушистого шарма, а также тематические сюрпризы для посетителей в оба дня.

С 29 сентября по 2 ноября в «Марко Молл» работает интерактивная выставка «Дом великана». Здесь привычные предметы представлены в огромном размере: посетители увидят гигантский кубик Рубика, большую банку сгущёнки, огромные шахматы и другие необычные экспонаты. В пространстве также оборудована фотозона, а время пребывания на выставке не ограничено.

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