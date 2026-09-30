Экономика и бизнес

В Рязани стартует набор на онлайн-курс для будущих специалистов международного бизнеса

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

5 октября в Рязани стартует новый поток образовательного проекта «Экспорт-Лаб» — онлайн-курса, который ориентирован на формирование прикладных навыков в сфере внешнеэкономической деятельности. Организатором обучения выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

Презентация второго потока «Экспорт-Лаб» прошла на полях IX делового форума «Дни международного бизнеса». По словам организаторов, участниками первого набора стали 58 молодых людей — студенты вузов Рязани и молодые предприниматели, которые только начинают свою деятельность и хотят развить внешнеторговое направление. По итогам обучения 29 участников успешно завершили курс, сдав итоговый тест с результатом выше 80 баллов, а пятеро лучших выпускников пригласили на оплачиваемую стажировку в рязанские компании «ЭРА» и «Тепловодохран».

Курс рассчитан на 30 дней и включает в себя как офлайн-занятия, так и онлайн-часть из серии обучающих роликов. Интенсив позволяет за короткое время получить практические навыки по ведению экспортной деятельности в удобном формате — обучение доступно с мобильного устройства. Участники узнают о юридических и правовых аспектах, научатся анализировать экспортные рынки, разберут особенности коммуникации с зарубежными партнерами с учетом культурных различий. Кроме этого, кураторы проекта — руководители рязанских компаний-экспортеров — будут сопровождать слушателей на всех этапах.

Участие в программе бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация на новый поток «Экспорт-Лаб» открыта и доступна по ссылке. Узнать подробности можно в Рязанском центре экспорта по телефону +7 (4912) 600-522.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Ортопед объяснил, могла ли убить Соседова старая травма
Следующая статья
Октябрь в «Марко Молл»: музыка, выставки, игры и семейные праздники
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Прощание с музыкальным критиком и погребение его тела пройдут в разных местах.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова рассказала о странных звонках после смерти сына

Мать Сергея Соседова рассказала о смерти сына, прощании и подозрительных звонках от людей, которые пытались предложить ей компенсацию.
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Темы
Политика

Песков высказался о ядерном ответе на блокаду Калининграда

Дмитрий Песков заявил, что Россия фиксирует заявления из европейских стран о возможной блокаде Калининграда и напоминает о российских документах.
Общество

С 1 октября в Рязанской области действует «зимний комендантский час»

С 1 октября в Рязанской области начнет действовать «зимний» режим для несовершеннолетних. Детям до 18 лет нельзя гулять без взрослых после 22:00.
Общество

В Рязани спецназ нагрянул к цыганам и мигрантам в Дягилево

По данным регионального УМВД, полицейские доставили в отдел 15 представителей цыганского этноса и 10 иностранных граждан. С ними провели проверочные мероприятия, включая фотографирование и дактилоскопию.
Новости кино и ТВ

Организатор конкурса рассказал о последних мгновениях жизни Сергея Соседова

Соседов погиб во время рабочей поездки в Нерюнгри. Он упал с лестницы и получил травмы, несовместимые с жизнью. О смерти критика стало известно 23 сентября, ему было 58 лет.
Новости мира

Генконсульство России опровергло сообщения о пилоте-россиянине на борту Flydubai

Самолет выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж сначала передал код 7700, который означает чрезвычайную ситуацию на борту, а затем код 7500, используемый для сообщения об угоне воздушного судна.
Новости России

В Трубчевске при атаке дрона пострадали девять студентов

Всех пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
Общество

Неизвестные разрушают Сквер поколений в рязанском райцентре

Местные жители возмущены произошедшим и говорят, что вандалы разрушили место, которое благоустраивали общими усилиями.
Происшествия

Жителю Сасова грозит срок за уклонении от административного надзора

Решением суда в отношении 56-летнего мужчины, ранее судимого за мошенничество и незаконный оборот наркотических средств, были установлены административный надзор и административные ограничения, которые обязательны для исполнения
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье