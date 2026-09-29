Арбитражный суд Рязанской области, фото: vk.com/press_center_arbitr
Экономика и бизнес

ООО «ФМ-Медиа» признали банкротом в Рязани из-за долга в 34,5 млн рублей

Алексей Самохин
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Арбитражный суд Рязанской области признал ООО «ФМ-Медиа» несостоятельным и открыл в отношении компании конкурсное производство. В реестр требований кредиторов включили задолженность на сумму более 34,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Процедуру банкротства инициировало ООО «Эс Эл Инжиниринг». Компания обратилась в суд из-за непогашенной задолженности «ФМ-Медиа». В декабре 2025 года суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Временным управляющим назначили Н.В. Ланину.

За время наблюдения управляющий сформировал реестр требований кредиторов. В третью очередь в него включили требования на общую сумму 34 млн 569 тыс. 710 рублей 27 копеек. После завершения наблюдения временный управляющий попросил суд перейти к следующей процедуре, конкурсному производству.

Суд изучил представленные документы и пришел к выводу, что у ООО «ФМ-Медиа» имеются признаки банкротства. Восстановить платежеспособность компании, по оценке суда, невозможно.

Теперь имущество и финансовые обязательства организации будут рассматриваться в рамках конкурсного производства. Полученные от реализации активов средства направят на расчеты с кредиторами в установленном законом порядке.

На момент публикации сообщения решение Арбитражного суда Рязанской области не вступило в законную силу.

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