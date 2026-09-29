В Рязанской области Госавтоинспекция экстренно предупредила водителей

Утром 29 сентября в Рязанской области местами опустится туман. Видимость на дорогах может сократиться до 200–700 метров, предупредила Госавтоинспекция.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ухудшение погодных условий ожидается в утренние часы.
Из-за тумана водители могут позднее заметить другие машины, пешеходов и дорожные знаки. Госавтоинспекция призвала участников движения соблюдать повышенную осторожность.
Автомобилистам рекомендуют снизить скорость, отказаться от резких маневров, лишних перестроений, обгонов и опережений. На скользкой дороге нельзя резко тормозить.
Пешеходам советуют внимательно переходить улицы и дороги и учитывать, что водитель в условиях плохой видимости может заметить человека слишком поздно.