Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ показал трейлер новогоднего фильма «Очень сказочные дела»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ТНТ представил трейлер новогодней комедии «Очень сказочные дела» (12+). Фильм выйдет в российских кинотеатрах 3 декабря и станет первой полностью оригинальной вселенной новогодней кинофраншизы телеканала.

История начинается в Тридвенадцатом царстве, где главными героями считают трех богатырей. В центре сюжета оказывается 40-летний Елемеля, который знает все их подвиги и считает себя настоящим экспертом по богатырской истории.

Из-за неуклюжести Елемели Кощей похищает последнюю Тридвенадцатую царевну. Герою приходится отправиться на ее поиски. По дороге ему предстоит выяснить, что знать о чужих подвигах гораздо проще, чем самому совершить героический поступок.

В трейлере зрителей знакомят с миром сказки через образ бабушки-сказительницы, которую сыграла Ольга Лапшина. Создатели вдохновлялись фильмами Александра Роу и Александра Птушко, однако перенесли сказочных персонажей в современную реальность.

В Тридвенадцатом царстве соседствуют богатыри, Кощей, царевны, русалки и Соловей-разбойник. При этом привычные волшебные предметы получают современные функции. Например, волшебное блюдечко становится аналогом смартфона, а борьба добра и зла напоминает борьбу за внимание зрителей.

В фильме нашли место темы искусственного интеллекта, социальных сетей, шоу-бизнеса и фанатских сообществ. По задумке авторов, сказочный мир живет по старым законам, но его герои говорят и шутят на языке 2026 года.

«Очень сказочные дела» продолжает традицию новогодних проектов ТНТ, которые переосмысливают знакомые культурные образы в комедийном формате. При этом новый фильм не основан на конкретной классической сказке и создает собственную вселенную.

В картине снялись Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян, Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч, Алексей Воробьев, Яна Кошкина, Валентина Рубцова, Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Павел Деревянко, Николай Басков, Марина Кравец, Дима Билан, ANNA ASTI, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров и другие артисты.

Директор ТНТ Тина Канделаки отметила, что в этом году фильм получил возрастное ограничение 12+. По ее словам, это позволит сделать новогоднюю историю доступной более широкой аудитории.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов рассказал, что авторы фильма использовали актуальные темы года, включая искусственный интеллект и борьбу за просмотры в социальных сетях. В картине обещают музыкальные номера и большое количество комедийных сцен.

Премьера «Очень сказочных дел» состоится 3 декабря во всех кинотеатрах России.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Актер Олег Наумов погиб на съемках
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Прощание с музыкальным критиком и погребение его тела пройдут в разных местах.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова рассказала о странных звонках после смерти сына

Мать Сергея Соседова рассказала о смерти сына, прощании и подозрительных звонках от людей, которые пытались предложить ей компенсацию.
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Новости России

Мясников назвал три лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

Каждый россиянин должен иметь в домашней аптечке определенный набор...
Темы
Новости кино и ТВ

Актер Олег Наумов погиб на съемках

«Олег разбился на съемках», — рассказали представители его окружения.
Новости России

Драка пилотов Flydubai: россиянин был командиром, украинец вторым пилотом

Россиянин — командир самолета Flydubai, на борту которого произошел конфликт между пилотами. Вторым пилотом, по данным израильского Channel 12, был гражданин Украины.
Происшествия

В Рязани 14-летний подросток на электросамокате врезался в препятствие

По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Новости России

30 лет исполнилось легендарной команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта»

«Дети лейтенанта Шмидта» («ДЛШ») — команда КВН, а сейчас «Театр эстрады Дети лейтенанта Шмидта». Образовалась после слияния в 1996 году студенческого театра эстрадных миниатюр «Люкс» из Томска и шоу-театра «Калейдоскоп».
Новости России

Блогера Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам колонии 

Его супругу Екатерину Портнягину приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Новости мира

Самолет Flydubai подал сигнал 7500 на рейсе из Дубая в Тель-Авив

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал 7500, который используется для сообщения о захвате воздушного судна. При этом подтвержденных данных о захвате самолета пока нет.
Происшествия

Малков сообщил об уничтожении беспилотников над Рязанской областью 30 сентября

Два беспилотника сбили над Рязанской областью ночью 30 сентября. Павел Малков сообщил, что пострадавших и повреждений нет.
Новости кино и ТВ

Продюсер усомнился в случайной смерти Сергея Соседова

Продюсер Леонид Дзюник усомнился в случайной смерти Сергея Соседова и допустил версию о намеренном падении. Доказательств умысла нет. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье