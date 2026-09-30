ТНТ показал трейлер новогоднего фильма «Очень сказочные дела»

ТНТ представил трейлер новогодней комедии «Очень сказочные дела» (12+). Фильм выйдет в российских кинотеатрах 3 декабря и станет первой полностью оригинальной вселенной новогодней кинофраншизы телеканала.

История начинается в Тридвенадцатом царстве, где главными героями считают трех богатырей. В центре сюжета оказывается 40-летний Елемеля, который знает все их подвиги и считает себя настоящим экспертом по богатырской истории.

Из-за неуклюжести Елемели Кощей похищает последнюю Тридвенадцатую царевну. Герою приходится отправиться на ее поиски. По дороге ему предстоит выяснить, что знать о чужих подвигах гораздо проще, чем самому совершить героический поступок.

В трейлере зрителей знакомят с миром сказки через образ бабушки-сказительницы, которую сыграла Ольга Лапшина. Создатели вдохновлялись фильмами Александра Роу и Александра Птушко, однако перенесли сказочных персонажей в современную реальность.

В Тридвенадцатом царстве соседствуют богатыри, Кощей, царевны, русалки и Соловей-разбойник. При этом привычные волшебные предметы получают современные функции. Например, волшебное блюдечко становится аналогом смартфона, а борьба добра и зла напоминает борьбу за внимание зрителей.

В фильме нашли место темы искусственного интеллекта, социальных сетей, шоу-бизнеса и фанатских сообществ. По задумке авторов, сказочный мир живет по старым законам, но его герои говорят и шутят на языке 2026 года.

«Очень сказочные дела» продолжает традицию новогодних проектов ТНТ, которые переосмысливают знакомые культурные образы в комедийном формате. При этом новый фильм не основан на конкретной классической сказке и создает собственную вселенную.

В картине снялись Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян, Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч, Алексей Воробьев, Яна Кошкина, Валентина Рубцова, Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Павел Деревянко, Николай Басков, Марина Кравец, Дима Билан, ANNA ASTI, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров и другие артисты.

Директор ТНТ Тина Канделаки отметила, что в этом году фильм получил возрастное ограничение 12+. По ее словам, это позволит сделать новогоднюю историю доступной более широкой аудитории.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов рассказал, что авторы фильма использовали актуальные темы года, включая искусственный интеллект и борьбу за просмотры в социальных сетях. В картине обещают музыкальные номера и большое количество комедийных сцен.

Премьера «Очень сказочных дел» состоится 3 декабря во всех кинотеатрах России.