Продюсер усомнился в случайной смерти Сергея Соседова

Продюсер Леонид Дзюник усомнился в случайном характере смерти музыкального критика Сергея Соседова. В разговоре с Teleprogramma.org он заявил, что обратил внимание на противоречия в описаниях произошедшего и допустил версию о возможном умысле.

Соседов умер 23 сентября в Якутии. По официальной версии, причиной стал несчастный случай, однако подробности произошедшего, по словам Дзюника, звучали по-разному. Продюсер отметил, что одни источники говорили о падении со ступенек, другие утверждали, что критик упал на площадке. Директор гостиницы, по словам Дзюника, рассказывал другую версию, согласно которой Соседов вышел покурить, вернулся и после этого ему стало плохо.

«Кто-то говорит, что он со ступенек упал, кто-то — просто на площадке упал. Директор гостиницы вообще сказал, что он вышел покурить и вернулся обратно, и это тромб», — рассказал Дзюник.

Продюсер предположил, что причиной произошедшего могло стать и чье-то намеренное действие. Он напомнил, что Соседов резко высказывался о российских артистах и публично критиковал их творчество и образ жизни.

По словам Дзюника, его знакомая после известия о смерти Соседова вспомнила угрозы, которые ранее поступали самому продюсеру из-за критических высказываний об Алле Пугачевой.

«Может, Соседову все-таки угрожали? И вот эта его дальняя поездка… Кто его знает? Может, кто-то ногу ему подставил, чтобы он упал, подтолкнул… Я не могу, конечно, об этом судить», — сказал Дзюник.

При этом никаких доказательств того, что Соседову действительно угрожали или что его падение могло быть намеренно спровоцировано, продюсер не привел. Его слова остаются предположением.

Прощание с Сергеем Соседовым состоится 30 сентября на Троекуровском кладбище. После этого его тело перевезут на Перепеченское кладбище, где похоронят рядом с отцом.