Военный аналитик Меркурис рассказал о скрытой эвакуации из Киева

Британский военный аналитик Александр Меркурис допустил, что украинские государственные ведомства могут начать скрытую эвакуацию из Киева. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Меркуриса, управлять страной непосредственно из столицы становится все сложнее. В связи с этим, как предположил аналитик, подразделения различных министерств со временем могут начать незаметно покидать Киев.

Меркурис также допустил отъезд из города дипломатических представительств и неправительственных организаций.

Кроме того, британец допустил, что Киев может покинуть значительная часть населения.