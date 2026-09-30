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Политика

Военный аналитик Меркурис рассказал о скрытой эвакуации из Киева

Алексей Самохин
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Британский военный аналитик Александр Меркурис допустил, что украинские государственные ведомства могут начать скрытую эвакуацию из Киева. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Меркуриса, управлять страной непосредственно из столицы становится все сложнее. В связи с этим, как предположил аналитик, подразделения различных министерств со временем могут начать незаметно покидать Киев.

Меркурис также допустил отъезд из города дипломатических представительств и неправительственных организаций.

Кроме того, британец допустил, что Киев может покинуть значительная часть населения. 

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