Фото: телеканал «Россия»
Новости кино и ТВ

Валерия станет экспертом нового выпуска «Ну-ка, все вместе!»

Алексей Самохин
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2 октября в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет четвертый отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Приглашенной звездой выпуска станет Валерия, которая после выступления присоединится к сотне экспертов. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Певица займет место в жюри рядом с лидером сотни Сергеем Лазаревым. Вести выпуск будет Николай Басков.

Валерия уже не первый раз участвует в проекте в качестве почетной гостьи. Она отметила, что шоу за время существования превратилось в масштабный музыкальный проект.

«Сегодня «Ну-ка, все вместе!» — уже колоссальный и сильный бренд. И неважно, занял ли артист в данном проекте призовое место или нет, он прошел эту школу, и это уже о многом говорит», — сказала певица.

По словам Валерии, ей особенно интересно слушать, как участники переосмысливают известные песни. Артистка считает, что собственная трактовка композиции позволяет вокалисту ярче показать индивидуальность.

В предыдущем выпуске в полуфинал с максимальными 100 баллами прошла Евгения Кожикина из Электростали. Еще одной полуфиналисткой стала Маша Фэй из Москвы. Поддержку ей оказали 99 экспертов из 100.

Новый выпуск соберет на сцене восьмерых вокалистов. За место в полуфинале будут бороться Анастасия Кужахметова и Ангелина Ярошкевич из Казани, Данил Мусин из Москвы, Любовь Осипова из Краснодара, София Кочиева из Санкт-Петербурга, Олег Костыря из Перми, Анаит Акопян из Армении и казахстанский дуэт «Бро», братья Бекболат и Айдар Жазыкпаевы.

Фото: телеканал «Россия»

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