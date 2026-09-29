Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани задержана студентка вуза за помощь мошенникам на 1 млн рублей

Алексей Самохин
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В Рязани оперативники уголовного розыска задержали студентку вуза, которая помогла телефонным мошенникам похитить около 1 млн рублей. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В полицию с заявлением обратилась 18-летняя жительница города Рязани, попавшая в ловушку мошенников. В телефонном разговоре с неизвестными девушка имела неосторожность назвать код, пришедший в смс. После этого ей по цепочке стали звонить лже-представители Минцифры и правоохранители. Угрожая  возбуждением уголовного дела, злоумышленники заставили рязанку найти в квартире семейные сбережения и передать их на «проверку» с последующим возвратом. Аферисты направили к ней «работника инкассаторского подразделения». Действуя под давлением и в состоянии стресса потерпевшая  рядом со своим домом передала девушке-курьеру 950 тысяч рублей. Через три дня, когда связь со звонившими пропала, она обратилась в полицию. 

По факту мошенничества следователь ОМВД России по Московскому району города Рязани возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и ОМВД России по Московскому району города Рязани при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что посыльной аферистов является 21-летняя студентка одного из рязанских вузов. Оперативники задержали подозреваемую.

По предварительной информации, студентка сама в свою очередь попала под влияние мошенников и действовала под их руководством. Аферисты под видом сотрудников силовых ведомств убедили ее в возможной причастности к финансированию ВСУ и предложили исправить ситуацию, выполняя задачи по получению денег от граждан и переводе их на указанные счета. Получив от обманутой сверстницы деньги, она отправилась в Москву, в криптообменнике  перевела рубли в цифровую валюту и отправила деньги кураторам.    

Расследование данного уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного противоправного деяния.

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