В Рязанской области мужчину отправили на принудительные работы за мошенничество с выплатами

Жителя Скопинского района приговорили к 2 годам и 2 месяцам принудительных работ за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Суд установил, что мужчина вместе с членами семьи зарегистрировался в доме своего близкого родственника. Жилье находилось в населенном пункте, пострадавшем от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Такая регистрация дала семье право на социальные выплаты. При этом фактически осужденный и его родственники жили за пределами территории, пострадавшей от аварии.

По данным прокуратуры, таким способом мужчина похитил из бюджета более 400 тысяч рублей.

Вину подсудимый не признал. Возмещать причиненный ущерб он не стал.

Скопинский районный суд признал мужчину виновным по частям 1 и 3 статьи 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат. Ему назначили 2 года 2 месяца принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.