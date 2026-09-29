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Политика

Военкор Коц подробно разобрал удары по Украине в ночь на 29 сентября

Алексей Самохин
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Военкор Александр Коц рассказал о ночных ударах по объектам на Украине. Под поражение попали объекты в Киеве, Киевской и Одесской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью были зафиксированы две баллистические ракеты, ракета «Циркон» и 152 беспилотника, 82 из которых назвали реактивными.

В Киеве, как пишет Коц, удар пришелся по локомотивному депо. По данным Минобороны России, там находился склад крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним. 

«За месяц это далеко не первый адрес с «Фламинго»: 28 августа — склад «Стеллар Джет» в области с готовыми ракетами и топливом для ускорителей, 8 сентября — производство боевых частей, 22-го — предприятие Fire Point в столице. Заводы и склады выбивают, ракеты переезжают к железной дороге. Расчёт был на крытые боксы и подъездные пути: загнал вагон, закрыл ворота — ищите. Нашли», — пишет автор. 

Еще одним объектом в Киеве стал ЦОД «Бимобайл». Российские военные уже наносили по нему удар 11 сентября.

В районе Печерска под ударом оказался выставочный центр «Парковый», внутри которого расположен дата-центр. По данным военкора, 23 сентября объект уже подвергался ударам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил этой ночью о пожаре в трехэтажном нежилом здании Печерского района, не уточнив его адрес.

В Белогородке Киевской области, по данным Коца, удар пришелся по складскому терминалу, где производили и хранили беспилотники самолетного типа. Ранее, 19 июля, там горел логистический центр.

Удары зафиксировали и в Одесской области. В районе Одессы Коц упомянул подстанцию «Усатово», которая обеспечивает электроэнергией портовую инфраструктуру. В Великодолинском, по его данным, поражен цех по производству беспилотников самолетного типа.

В Измаиле сообщается об ударах по причалам, которые используются для разгрузки военных грузов. Кроме того, Коц упомянул сухогруз в порту Одессы и еще одно судно на подходе к нему.

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