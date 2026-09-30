Блогера Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам колонии 

Блогер Дмитрий Портнягин получил пять лет колонии общего режима по делу о легализации денежных средств. Его супругу Екатерину Портнягину приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Суд признал Портнягиных и их соучастника виновными в легализации денежных средств и даче взятки. Следствие установило, что с 2018 по 2020 год супруги уклонились от уплаты налогов на сумму более 100 млн рублей.

По данным СК, после этого Портнягины провели финансовые операции с полученными таким способом деньгами. Более 9 млн рублей они направили на обязательные платежи за приобретенную квартиру.

Еще 6 млн рублей, по версии следствия и суда, легализовали через фиктивные сделки. Супруги оформляли между собой договоры займа, чтобы придать правомерный вид владению деньгами.

Кроме того, в 2022 году Екатерина Портнягина через посредников передала взятку сотруднику префектуры Москвы в интересах коммерческой организации ее мужа.

В ходе расследования ущерб в размере более 186 млн рублей полностью возместили. В связи с этим уголовное преследование по эпизоду с налоговым преступлением прекратили.

Дмитрию Портнягину назначили пять лет колонии и штраф 900 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать 7 млн рублей в пользу государства. После оглашения приговора блогера вывели из зала суда в наручниках, сообщает SHOT.

В последнем слове Портнягин полностью признал вину и попросил не отправлять его в колонию. Он заявил, что является единственным взрослым мужчиной в большой семье.

«Эти деньги я не украл, я их заработал законной предпринимательской деятельностью. Я не мог предполагать, что в какой-то момент они будут считаться преступным доходом», — сказал блогер.

Екатерина Портнягина получила восемь лет колонии общего режима и штраф 3,5 млн рублей. Исполнение наказания отсрочили до достижения ребенком 14 лет.

Третьему фигуранту дела назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.