Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Блогера Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам колонии 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Блогер Дмитрий Портнягин получил пять лет колонии общего режима по делу о легализации денежных средств. Его супругу Екатерину Портнягину приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Суд признал Портнягиных и их соучастника виновными в легализации денежных средств и даче взятки. Следствие установило, что с 2018 по 2020 год супруги уклонились от уплаты налогов на сумму более 100 млн рублей.

По данным СК, после этого Портнягины провели финансовые операции с полученными таким способом деньгами. Более 9 млн рублей они направили на обязательные платежи за приобретенную квартиру.

Еще 6 млн рублей, по версии следствия и суда, легализовали через фиктивные сделки. Супруги оформляли между собой договоры займа, чтобы придать правомерный вид владению деньгами.

Кроме того, в 2022 году Екатерина Портнягина через посредников передала взятку сотруднику префектуры Москвы в интересах коммерческой организации ее мужа.

В ходе расследования ущерб в размере более 186 млн рублей полностью возместили. В связи с этим уголовное преследование по эпизоду с налоговым преступлением прекратили.

Дмитрию Портнягину назначили пять лет колонии и штраф 900 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать 7 млн рублей в пользу государства. После оглашения приговора блогера вывели из зала суда в наручниках, сообщает SHOT.

В последнем слове Портнягин полностью признал вину и попросил не отправлять его в колонию. Он заявил, что является единственным взрослым мужчиной в большой семье.

«Эти деньги я не украл, я их заработал законной предпринимательской деятельностью. Я не мог предполагать, что в какой-то момент они будут считаться преступным доходом», — сказал блогер.

Екатерина Портнягина получила восемь лет колонии общего режима и штраф 3,5 млн рублей. Исполнение наказания отсрочили до достижения ребенком 14 лет.

Третьему фигуранту дела назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Самолет Flydubai подал сигнал 7500 на рейсе из Дубая в Тель-Авив
Следующая статья
30 лет исполнилось легендарной команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта»
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Прощание с музыкальным критиком и погребение его тела пройдут в разных местах.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова рассказала о странных звонках после смерти сына

Мать Сергея Соседова рассказала о смерти сына, прощании и подозрительных звонках от людей, которые пытались предложить ей компенсацию.
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Новости России

Мясников назвал три лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

Каждый россиянин должен иметь в домашней аптечке определенный набор...
Темы
Новости кино и ТВ

ТНТ показал трейлер новогоднего фильма «Очень сказочные дела»

Создатели вдохновлялись фильмами Александра Роу и Александра Птушко, однако перенесли сказочных персонажей в современную реальность.
Новости кино и ТВ

Актер Олег Наумов погиб на съемках

«Олег разбился на съемках», — рассказали представители его окружения.
Новости России

Драка пилотов Flydubai: россиянин был командиром, украинец вторым пилотом

Россиянин — командир самолета Flydubai, на борту которого произошел конфликт между пилотами. Вторым пилотом, по данным израильского Channel 12, был гражданин Украины.
Происшествия

В Рязани 14-летний подросток на электросамокате врезался в препятствие

По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Новости России

30 лет исполнилось легендарной команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта»

«Дети лейтенанта Шмидта» («ДЛШ») — команда КВН, а сейчас «Театр эстрады Дети лейтенанта Шмидта». Образовалась после слияния в 1996 году студенческого театра эстрадных миниатюр «Люкс» из Томска и шоу-театра «Калейдоскоп».
Новости мира

Самолет Flydubai подал сигнал 7500 на рейсе из Дубая в Тель-Авив

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал 7500, который используется для сообщения о захвате воздушного судна. При этом подтвержденных данных о захвате самолета пока нет.
Происшествия

Малков сообщил об уничтожении беспилотников над Рязанской областью 30 сентября

Два беспилотника сбили над Рязанской областью ночью 30 сентября. Павел Малков сообщил, что пострадавших и повреждений нет.
Новости кино и ТВ

Продюсер усомнился в случайной смерти Сергея Соседова

Продюсер Леонид Дзюник усомнился в случайной смерти Сергея Соседова и допустил версию о намеренном падении. Доказательств умысла нет. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье