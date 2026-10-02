Общественник предложил заблокировать чат-рулетки в России

Все анонимные сервисы формата чат-рулетки предложили заблокировать в России из-за сообщений о распространении откровенного контента с участием несовершеннолетних. С таким призывом в беседе с «Абзацем» выступил председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам общественного деятеля, подобные площадки не имеют эффективных механизмов модерации, из-за чего могут создавать угрозу безопасности детей. Иванов считает, что заявления владельцев сервисов о невозможности контролировать эфиры в реальном времени не должны освобождать их от ответственности.

«Я призываю заблокировать все чат-рулетки на территории России. Если мы не можем гарантировать безопасность детей на этих площадках, значит, они не должны работать. Никакие свободы и технологии не стоят слез ребенка», — заявил Иванов.

Он призвал Роскомнадзор, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет проверить работу подобных платформ и дать оценку действиям их владельцев.

«В России работают аналоги чат-рулетки, где в прямом эфире появляются малолетние дети. Это преступление против нравственности. На этой площадке транслируется откровенный контент, а администрация заявляет, что не несет ответственности за действия посетителей», — сказал общественный деятель.

Ранее СМИ сообщали о работе российского аналога чат-рулетки, где фиксировались трансляции с участием обнаженных детей. При этом администрация площадки заявляла об отсутствии технической возможности оперативно отслеживать нарушения в прямом эфире и рекомендовала пользователям самостоятельно отправлять жалобы.