Нелегальный кредитор работал в Рязани

В Рязани организация, исключенная из государственного реестра микрофинансовых компаний, продолжала на своем сайте указывать прежний статус. При этом оказывать финансовые услуги компания уже не имела права.

В Банке России напомнили, что нелегальные участники финансового рынка работают без соблюдения установленных требований. В частности, они могут нарушать ограничения по ставкам и способам взыскания задолженности, не предоставлять регулятору необходимую отчетность и ненадлежащим образом обращаться с персональными данными клиентов.

Обращение к нелегальному кредитору может привести к дополнительным финансовым потерям. Кроме того, клиент рискует столкнуться с мошенническими схемами.

Организации, в деятельности которых Банк России видит признаки нелегальной работы, включая незаконное кредитование или финансовую пирамиду, регулятор включает в предупредительный список. Проверить наличие компании в нем можно на сайте Банка России.

«Главное правило: сначала проверить организацию в официальных реестрах, затем внимательно прочитать договор и только потом принимать финансовое решение и подписывать бумаги», — предупредил эксперт отдела безопасности рязанского отделения Банка России Роман Астахов.