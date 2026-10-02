Завершились съемки второго сезона комедии «Хутор» с Гошей Куценко и Сергеем Романовичем

Онлайн-кинотеатры PREMIER и START объявили о завершении съемок второго сезона комедийного сериала «Хутор» (16+). К своим ролям вернулись Гоша Куценко, Сергей Романович, Арина Постникова, Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова и другие актеры. Режиссером продолжения вновь выступил Илья Силаев.

Напомним, «Хутор» — авантюрная комедия о столичном крипто-коуче Артеме (Сергей Романович), который, спасаясь от кредиторов, убегает в лес и попадает в необычную общину. Здесь нет смартфонов и других благ цивилизации, местные жители соблюдают строгие правила и занимаются физическим трудом. Руководит Хутором Батя — бывший бизнесмен, который верит, что служение добру поможет ему вернуть сына, пропавшего много лет назад. В Артеме он замечает черты потерянного ребенка и берется за его перевоспитание.

Во втором сезоне привычный уклад жизни на Хуторе меняется из-за ссоры Бати и его жены Луши. Она делит землю пополам и открывает на своей половине экоотель «Лушин хуторок». Теперь Бате приходится мириться с потоком городских гостей, которые привозят с собой гаджеты, шум и все то, от чего он так пытался отгородить общину.

Это не единственная резкая перемена в жизни, которая внезапно случается с Батей. Появляется его бывшая жена Нина, а вместе с ней тот самый сын Илья, которого Батя потерял в лесу двадцать лет назад. Илья оказывается проблемным молодым человеком, но Батя старается наверстать потерянные годы, помогает ему и многое прощает.

Появление Ильи становится испытанием и для Артема. За последние полгода он успел привязаться к Бате и остальным жителям Хутора и почти поверил, что именно здесь нашел свою семью. К тому же его отношения с Ладой становятся серьезнее: герои уже планируют свадьбу.

Фото: PREMIER / START