Фото: СУ СК России по Рязанской области
Политика

СК возбудил дело о присвоении средств Малофеева на счетах в США. Бизнесмен обвиняет в этом Байдена

Алексей Самохин
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после заявления бизнесмена Константина Малофеева о присвоении его денежных средств на счетах в США. По версии российского следствия, деньги впоследствии использовали для финансирования ВСУ.

Как сообщили в СК, американские власти арестовали средства Малофеева на счетах в кредитных организациях США. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и должностных лиц, которые принимали решения по аресту и дальнейшему использованию денег.

Малофеев является учредителем телеканала «Царьград». В своих соцсетях он заявил, что речь идет о средствах на сумму $10 млн. По его словам, $5,4 млн из этой суммы были переданы Украине.

Бизнесмен утверждает, что к решениям о конфискации средств причастны бывший президент США Джо Байден и экс-генпрокурор Меррик Гарланд, а также сотрудники американской прокуратуры Владислав Вайнберг, Тейн Рен и Скотт Клаффи.

Малофеев сообщил, что российское дело касается предполагаемого хищения средств в особо крупном размере и организации финансирования терроризма. Он заявил, что намерен добиваться взыскания денег через суд, а полученные средства направить на поддержку российских военнослужащих.

«Нет разницы – первое лицо или дворник. Закон должен работать для всех. Нужна только воля отстаивать свои права. Все средства, которые получим по суду, пойдут на поддержку наших бойцов. Как и тот первый миллиард, отсуженный у «Гугла». Вор должен сидеть. Даже если он сидел в Белом доме», — написал Малофеев. 

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