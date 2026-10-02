В Рязанской области передали в суд дело об убийстве женщины с ребёнком

В Рязанский областной суд направили уголовное дело 29-летнего жителя региона, которого обвиняют в убийстве 26-летней сожительницы и ее малолетнего сына. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, преступление произошло ночью в апреле 2026 года в Кадомском районе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда во время бытового конфликта напал на женщину и ее ребенка. Следователи считают, что обвиняемый нанес потерпевшим множество колюще-режущих ранений. От полученных травм мать и ее сын скончались на месте.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в Рязанский областной суд, где его рассмотрят по существу.

Обвиняемому вменяют пункт «а» и пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ, убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Фото и видео: прокуратура Рязанской области