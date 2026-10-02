Появилось видео с места ДТП с погибшим у Солотчинского моста

В интернете появилось видео с последствиями ДТП у Солотчинского моста на въезде в Рязань. Запись опубликована в группе «Солотча инфо».
Напомним, ранее сообщалось, что из-за аварии образовалась большая пробка.
Официальная информация уточняется.
В интернете появилось видео с последствиями ДТП у Солотчинского моста на въезде в Рязань. Запись опубликована в группе «Солотча инфо».
Напомним, ранее сообщалось, что из-за аварии образовалась большая пробка.
Официальная информация уточняется.
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