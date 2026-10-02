«Трудно быть богом», «Илья Муровец» и «Нянька в погонах»: премьеры Wink в октябре

Онлайн-кинотеатр Wink подготовил на октябрь сериалы, фильмы, мультфильмы, аниме и дорамы. Среди премьер месяца, новые эпизоды «Трудно быть богом», детектив «Илья Муровец», комедия «Нянька в погонах» и несколько зарубежных картин.

15 октября выйдет заключительная серия «Трудно быть богом» (18+), сериала по мотивам произведения братьев Стругацких. Главный герой Румата Эсторский в исполнении Александра Радойичича продолжает поиски отца на планете Кеплер-4077. В проекте также снялись Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Никита Кологривый.

4 октября на Wink станут доступны все 12 серий «Ильи Муровца» (16+). Георгий Дронов сыграл майора полиции Илью Кукулина, который возвращается в родной город и возглавляет местный отдел. Первое расследование приводит его к преступлению, которое потрясло всю округу.

5 октября состоится премьера комедийного сериала «Нянька в погонах» (16+) с Алексеем Маклаковым. Его герой, бывший военный Василий, устраивается няней к детям бизнесмена и пытается с помощью армейских методов установить в доме порядок.

До конца октября продолжится показ сериала «Спецы» (16+). История рассказывает о профессионалах, которые выполняют сложные задачи и защищают интересы страны.

Для семейного просмотра Wink добавит анимационные проекты «Невский. Владычица Морская» (6+) и «Приключения Бельфора и Люпена» (6+), а также фильм «Алмаз “Сердце Персии”» (6+). В новом сезоне «Невского» героям предстоит столкнуться с загадочными водяными существами. В приключенческой картине школьник Леша отправляется с родителями в Иран и узнает о краже редкого алмаза.

Среди российских премьер окажется фильм «Хейтер» (16+) с Алексеем Серебряковым, Павлом Деревянко и Любовью Аксеновой. Сюжет посвящен анонимному стримеру в маске кролика, который направляет внимание своей аудитории на людей, которых считает достойными осуждения.

Зарубежная подборка пополнится фильмами «Кодекс Данте» (18+) и «Бегущая» (16+) с Галь Гадот, а также картинами «Электрический поцелуй» (18+) и «Сыграть в ящик» (18+). В октябре на Wink появятся и аниме «Яйцо ангела» (18+) и «Хранитель камфорного дерева» (18+), а коллекцию дорам дополнят «Люби меня» (16+) и «Круглосуточный спортклуб» (18+).

Даты цифровых премьер могут измениться по решению правообладателей.

Иллюстрации: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink