Происшествия

В Рязани выявлена и ликвидирована подпольная АТС дистанционных мошенников

Алексей Самохин
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Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по Советскому району города Рязани и УФСБ России по Рязанской области пресекли противоправную деятельность 39-летнего жителя города Томска. Подозреваемый в составе группы лиц по предварительному сговору в интересах украинского мошеннического кол-центра обеспечивал функционирование терминала пропуска трафика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Ранее судимый за сбыт наркотиков мужчина посредством сети Интернет вступил в сговор с неизвестными и за денежное вознаграждение согласился администрировать в Рязани узел связи, предназначенный для массового совершения звонков на территории России.

Противоправная деятельность пресечена благодаря квалифицированной работе сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый задержан на месте преступления, изъято оборудование связи, необходимое для дистанционного мошенничества. Ущерб, нанесенный преступной деятельностью, устанавливается. 

Следователем ОМВД России по Советскому району города Рязани в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций).

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников противоправной деятельности.

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