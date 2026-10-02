СК сообщил подробности дела об убийстве матери с ребёнком в Рязанской области

Пресс-служба СК РФ по Рязанской области сообщила подробности дела о двойном убийстве в Кадоме.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 29-летнего местного жителя в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что в ночное время 23 апреля 2026 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе с сожительницей и ее годовалым ребенком находились в доме, расположенном в поселке Кадом Рязанской области. В это время между ним и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес женщине и ее малолетнему сыну множественные удары ножом в область головы, шеи и туловища. В результате причиненных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

Тела 26-летней женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти были обнаружены родственниками, о чем они сообщили в правоохранительные органы.

В результате произведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий местонахождение обвиняемого было установлено. На основании ходатайства следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий, в том числе допрошено более 50 свидетелей, проведены очные ставки и проверки показаний на месте с участием фигуранта и свидетелей, более 20 судебных экспертиз, осмотрены и признаны вещественными доказательствами изъятые в ходе расследования предметы и документы, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.