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Общество

Народные приметы и запреты, которые лишают красоты и достатка на 3 октября

Олеся Чугунова
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Третьего октября на Руси «заговаривали» ветер. В огонь бросали раскалённые угли и просили пламя разгореться сильнее. А женщины ударяли осиновой веткой по порогу дома. Верили, что так уберегут жилище от несчастий и печали. Праздник называли Астафий Ветряк. В этот день убирали позднюю капусту и ели орехи перед сном.

Третьего октября церковь чтит память великомученика Евстафия. В народном календаре дата закрепилась как Астафий Ветряк. На Руси в этот день опасались сквозняков. Не считали деньги. И ели орехи перед сном. А ещё верили, что ветер в этот день обладает особой силой. Его можно было «заговорить» и тем самым защитить дом.

Что можно делать 3 октября

В этот день было принято убирать позднюю капусту. Считалось, что после первых заморозков она становится особенно вкусной. Кочаны срезали и складывали в погреба. Начинались капустные заготовки.

Также предки «заговаривали» ветер. Для этого в огонь бросали раскалённые угли. Раздували пламя и просили огонь разгореться сильнее. После этого женщины ударяли осиновой веткой по порогу дома. Верили, что такой обряд убережёт жилище от несчастий и печали.

Что нельзя делать 3 октября

Начинались запреты с мельниц. Считалось, что в этот день лучше не подходить к ним. Чтобы не попасть под воздействие нечистой силы.

Умывание тоже попадало под запрет. Не советовали умываться до рассвета. Верили, что такая вода может отнять здоровье, силу и красоту.

Вода вообще требовала осторожности. Нельзя было выносить её из дома и выливать на улицу. Вместе с ней можно было утратить что-то важное и дорогое. Также запрещалось стряхивать воду с рук. По поверью, капли могли обратиться в чертей. Поэтому руки рекомендовалось вытирать полотенцем.

Дальше шли напитки. Плохой приметой считалось допивать за другим человеком. Полагали, что вместе с остатками напитка можно перенять чужие болезни, беды и тревоги.

Женщинам в этот день доставалось больше всех. Девушкам и женщинам не советовали выходить из дома до полудня. Особенно если на улице дул сильный ветер. По народным поверьям, это могло лишить их привлекательности. А смотреться в зеркало не рекомендовалось вовсе. Считалось, что так можно навлечь одиночество.

И завершался список запретом на пустую посуду. Не рекомендовалось возвращать пустую тару, взятую у соседей или знакомых. Если отдать её пустой, то и в собственном доме достатка не будет.

Народные приметы на 3 октября

· Северный ветер предвещает морозы.

· Южный ветер сулит потепление.

· Западный ветер — к дождливой погоде.

· Восточный ветер обещает ясный день.

· Если ветра нет — скоро пойдёт снег.

· Если с утра сыро, а туман стелется по земле — снег выпадет ещё не скоро.

· Яркая луна — к жаркому и засушливому лету.

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