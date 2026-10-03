Северный мост атакован в Киеве, в городе вновь серьёзные проблемы

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По словам военкора Александра Коца, реактивный беспилотник «Герань» поразил конструкцию Северного моста в Киеве.

Переправа связывает правобережную Оболонь с Троещиной, Радужным и Воскресенкой и считается одной из самых загруженных в городе.

После повреждения моста транспортная нагрузка может перераспределиться на другие переправы через Днепр.

Удар пришелся по Северному мосту

Утро 3 октября в Киеве началось с сообщения мэра города Виталия Кличко о попадании в Северный мост. Военный корреспондент Александр Коц утверждает, что по конструкции переправы ударил реактивный беспилотник «Герань».

Северный мост до 2018 года назывался Московским. Вантовую переправу длиной 816 метров открыли в декабре 1976 года. Высота единственного пилона составляет 119 метров.

Северный мост соединяет Оболонь на правом берегу Днепра с районами Троещина, Радужный и Воскресенка на левом. Вместе с подъездными участками переправа входит в Малую окружную дорогу и имеет по четыре полосы движения в каждом направлении.

Через мост проходит значительный транспортный поток. Для жителей Троещины он остается одним из основных маршрутов в сторону правого берега.

Повреждение может усилить нагрузку на другие мосты

Северный и Южный мосты позволяют транзитному транспорту обходить центральную часть Киева. При ограничении движения на обеих переправах поток перераспределяется на мосты Патона, Метро, Подольский и Дарницкий.

По словам Коца, 2 октября ограничения движения на переправах уже привели к серьезным пробкам в городе. На фоне транспортных затруднений власти Киева обсуждали возможность использования паромов и понтонных переправ.

Военкор отмечает, что попадание одного беспилотника не означает разрушения вантовой конструкции. Для ограничения движения достаточно проведения обследования и проверки состояния отдельных элементов переправы.

Южный мост, по словам Коца, остается закрытым уже несколько суток, а окончательное заключение о возможности его эксплуатации пока не опубликовано.

Северный мост до атаки ремонтировали поэтапно. На отдельных участках ограничивали движение для проведения работ с дорожным покрытием. После повреждения сроки ремонта могут измениться.

При этом ни Северный, ни Южный мост не разрушены полностью. Ограничения на их использование способны заметно осложнить передвижение жителей левобережных районов Киева.

«Обрушить вантовый мост одной реактивной «Геранью» не получится, да такой задачи и нет, — пишет военкор. — Достаточно, чтобы после каждого попадания мост закрывали на обследование, а инженеры не решались подписать допуск. Южный стоит закрытым третьи сутки, заключения по нему нет до сих пор. Северный, кстати, с июня ремонтировали по частям, закрывая полосы под асфальт. Теперь этот ремонт может сильно затянуться».