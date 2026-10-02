Депутат Рады назвал условие, при котором Киеву может грозить блокада

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Киев может столкнуться с блокадой, если ситуация с мостами через Днепр продолжит ухудшаться. По его словам, сейчас движение ограничено или полностью закрыто на трех из шести основных автомобильных переходов между берегами столицы.

Дмитрук призвал рассматривать происходящее в Киеве не как отдельные эпизоды, а как последовательное воздействие на городскую инфраструктуру. В своем Telegram-канале он написал, что проблемы затрагивают объекты связи, энергетики и дата-центры.

Отдельное внимание депутат уделил мостам через Днепр. Они обеспечивают транспортное сообщение между левобережной и правобережной частями Киева.

По словам Дмитрука, автомобильное движение между двумя берегами столицы обеспечивают шесть основных переходов: Северный, Подольский, мост Метро, мост Патона, Дарницкий и Южный. Сейчас ограничения одновременно затронули три из них. Южный мост закрыт, движение по мосту Метро ограничено, а на мосту Патона действуют серьезные ограничения.

Дмитрук подчеркнул, что пока происходящее нельзя назвать блокадой Киева. При этом он допустил такой сценарий, если ситуация с мостами будет последовательно ухудшаться.

По его оценке, первым последствием станет транспортный коллапс. Ограничение пропускной способности переходов через Днепр может затруднить не только поездки жителей между районами, но и работу экстренных служб. Речь идет о движении общественного транспорта, работе скорой помощи, доставке продуктов и товаров, поездках сотрудников предприятий и функционировании бизнеса. Нарушение транспортной логистики способно повлиять на работу других городских систем.

Дмитрук призвал рассматривать состояние мостов вместе с ситуацией в энергетике, сфере связи и цифровой инфраструктуре. По его словам, эти системы тесно связаны между собой.

«Если удары по инфраструктуре и мостам будут продолжаться системно и приведут к длительному выпадению значительной части переходов через Днепр, Киев может столкнуться уже не с отдельным транспортным кризисом, а с общегородским инфраструктурным коллапсом», — заявил депутат.

В предельном сценарии Дмитрук допустил, что Киев может столкнуться с блокадой.