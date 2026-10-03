Ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность

В ночь на 3 октября на территории Рязанской области действовал режим беспилотной опасности. Экстренные службы оповестили население о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Беспилотную опасность объявили в 00:28. Жителям региона рекомендовали избегать нахождения на открытых участках местности и не подходить к окнам зданий. При необходимости звонить по номеру 112.

Режим повышенной готовности действовал на протяжении нескольких часов. В 03:50 3 октября был объявлен отбой беспилотной опасности.

На текущий момент официальные сведения о работе средств противовоздушной обороны и сбитых беспилотных летательных аппаратах над территорией региона не поступали.