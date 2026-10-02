фото музея-заповедника С.А. Есенина
Культура и события

Есенинские праздники, концерты и спектакли – афиша Рязани на 3 и 4 октября

Дарья Петухова
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Первые выходные октября в Рязанской области пройдут под знаком Сергея Есенина. Рязанская земля, где родился и вырос великий поэт, с гордостью отметит 131-ю годовщину со дня его рождения. 3 октября в Константинове и Рязани состоятся праздничные программы, концерты, фестивали и творческие встречи, посвящённые есенинской поэзии. А 4 октября горожан ждут театральные постановки, мюзикл и симфоническое шоу. Собрали главные события выходных.

3 октября, суббота

МКЦ

Спектакль «Игра воображения» (12+) – 18:00. Комедия по пьесе Эмиля Брагинского о Павле, который после возвращения из командировки узнаёт, что жена ушла к другому. Неожиданное предложение Маргариты приводит героев к череде курьёзных ситуаций.

Музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове

Всероссийский есенинский праздник поэзии (0+) – с 12:00 до 18:00. Праздник посвятят 131-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. В программе – возложение цветов к памятнику поэта, выступления «Радуницы», Рязанского камерного хора и Академического оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова, литературные встречи, экскурсии, лекции и мастер-класс по узбекскому чаепитию. Также пройдёт турнир по русскому крокету. Вход свободный.

Рязанская ВДНХ

Фестиваль поэзии «Строки» (6+) – с 14:00 до 20:00. Программа будет посвящена дню рождения Сергея Есенина. Гостей ждут мастер-классы и активности для детей, открытый поэтический микрофон и выступления Елены Герцевой, Андрея Кошечкина, Тот-Кона, Фру и артистов Театра «Переход». Также выступят Элла Хрусталева и вокальный ансамбль «Мама Джаз», а завершит фестиваль кавер-группа «Гангстеры».

Рязанская филармония

Музыкально-поэтическая программа о Сергее Есенине (6+) – 17:00. Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова представит программу на стихи Есенина. В концерте прозвучат известные песни и романсы на его стихи, а музыкальную программу дополнят выступления драматических артистов и хореографические композиции.

Руки ВВерх! Бар

Концерт Султана Лагучева «Все хиты» (12+) – 19:30. Артист исполнит «Горький вкус», «Люблю и ненавижу», «Между нами война», «Попутчицу» и другие известные песни. Сбор гостей – с 18:00. До и после концерта пройдёт дискотека 90-х с ведущим.

Театр драмы

Спектакль «Волшебные сны Кузьмы» (6+) – 14:00. Кузьма живёт спокойной жизнью с женой и дочерью, пока зависть к богатому соседу не меняет всё. Появление волшебного старичка Оха превращает его будни в сказку с чудесами и испытаниями.

Спектакль «Час тишины» (16+) – 18:00. Французская драма о Мишеле, чья размеренная жизнь неожиданно рушится. Спектакль рассказывает о семье, недопонимании и поиске поддержки в мире, где привычный порядок сменяется хаосом.

Музыкальный театр

Мюзикл «Легенда обо мне. Есенин» (16+) – 18:00. Мировая премьера, созданная к 130-летию Сергея Есенина. В основе сюжета – история 1918 года и попытка поэта помочь жителям Константинова, столкнувшимся с продразвёрсткой. Постановка объединяет народные мотивы, частушки, элементы оперы и современные сценические жанры.

ТЮЗ

Спектакль «Браво, поросята!» (0+) – 12:00.

Спектакль «Анна Снегина» (12+) – 18:00.

Кукольный театр

Спектакль «Удивительная лошадь» (6+) – 10:00 и 12:00. Постановка по рассказу Андрея Кутерницкого «История о грустной собаке и удивлённой лошади». Грустная Собака считает жизнь скучной, но отправляется к жизнерадостной Лошади, чтобы научиться замечать прекрасное в самых обычных вещах.

Спектакль «Серёжа Есенин» (6+) – 15:00 и 18:00. История детства Сергея Есенина, когда будущий поэт восхищался окружающим миром и искал любовь и справедливость. Постановка рассказывает о первых шагах Есенина и времени, когда перед ним только начинался творческий путь.

4 октября, воскресенье

МКЦ

 «Симфонические хиты. Колесо любви» Concord Orchestra (6+) – 19:00. Танцующий симфонический оркестр представит музыкальное шоу о любви. В программе – знакомые композиции, театрализованная история, танцы музыкантов, световые и видеопроекции.

Театр драмы

Спектакль «История кота-убийцы» (6+) – 12:00. Постановка по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы» расскажет ироничные истории кота Таффи о людях и их привычках. Семейные конфликты и недопонимания показаны через юмор и взгляд главного героя. Действие оформлено в стилистике 1960-х годов и сопровождается музыкой The Beatles.

Спектакль «Сахарный ребёнок» (12+) – 18:00. История маленькой Эли, основанная на реальных событиях и книге Ольги Громовой. Несмотря на тяжёлые испытания, девочка сохраняет доброту и веру в людей, а опорой для неё становятся семья, воспоминания и рассказы мамы.

Музыкальный театр

Мюзикл «Легенда обо мне. Есенин» (16+) – 18:00. Мировая премьера к 130-летию Сергея Есенина. В основе постановки – история 1918 года о жителях Константинова и попытке поэта помочь им во время продразвёрстки. В спектакле сочетаются народные мотивы, частушки, элементы оперы и современные сценические жанры.

ТЮЗ

Спектакль «Приключения Незнайки и его друзей» (6+) – 14:00.

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