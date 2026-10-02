Девушку из Улан-Удэ ждет сложное лечение из-за розыгрыша подростков

Жительница Улан-Удэ попала в больницу после падения на ее голову пакета с водой, ее ждет тяжелое лечение, пишет «КП».

Инцидент произошел в середине сентября. 33-летняя Ида вышла из дома, чтобы выбросить мусор. Проходя под окнами дома, на нее упал пакет с водой. Ей удалось вычислить, откуда на нее бросили его. В итоге она встретила в подъезде трех подростков, которые, как выяснилось, отмечали день рождения.

«За свой поступок школьник извинился со словами: «Не думал, что так будет, просто хотел напугать», — говорится в статье

Ида провела неделю в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и повреждением позвоночника. Сейчас она нетрудоспособна, регулярно жалуется на головокружения и трудности с передвижением, что мешает ей работать и вести обычный образ жизни.

Жительница Улан-Удэ уже потратила на лечение около 50 тысяч рублей, возможно, реабилитация займет год. Ида пыталась связаться с матерью подростка, который бросил пакет, но та не принесла извинений и не проявила интереса к ситуации.

После этого девушка обратилась в полицию, правоохранители начали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.