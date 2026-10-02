В Пятигорске наградят росгвардейца, спасшего ребенка на подоконнике

Бойца Северо-Кавказского округа Росгвардии Ивана Подшивалова наградят после спасения ребенка в Пятигорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе округа.

В четверг глава города рассказал, что спасатели помогли детям, которых родители заперли в квартире на третьем этаже одного из многоквартирных домов.

Они заметили, что малыш стоит на подоконнике открытого окна. Не дожидаясь подкрепления или специализированной техники, они использовали приставную лестницу, чтобы добраться до окна, и благополучно спустили ребенка вниз.

«Младший сержант Иван Подшивалов, спасший ребенка, который едва не выпал из окна многоквартирного дома в Пятигорске, будет представлен к ведомственной награде», — заявил собеседник агентства.

В соцсетях пользователи призвали наградить и других спасателей, пришедших на помощь детям.