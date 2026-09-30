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Новости России

Власти РФ назвали средний размер пенсии по старости к концу 2027 года

Анастасия Мериакри
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Согласно данным, опубликованным правительством РФ, средний размер пенсионного обеспечения граждан по старости к завершению 2027 года достигнет отметки в 29 904 рубля.

«Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе российское правительство утвердило проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития. В числе стратегических направлений бюджетной политики на ближайшие три года обозначены: исполнение всех социальных обязательств перед населением, адресная поддержка семей с детьми, укрепление обороноспособности и национальной безопасности, всесторонняя помощь участникам СВО и их родственникам, а также реализация национальных целей, в том числе достижение технологического суверенитета.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ранее озвучил основные финансовые ориентиры на 2027 год. По его словам, объем доходов федерального бюджета ожидается на уровне 43,3 триллиона рублей, тогда как расходная часть запланирована в размере 48,8 триллиона рублей.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил параметры бюджетного баланса. По его оценке, с учетом заявленных показателей дефицит государственного бюджета по итогам следующего года не превысит 2,2% валового внутреннего продукта.

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