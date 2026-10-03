БПЛА сбили над Рязанской областью ночью 3 октября

Ночью 3 октября над территорией Рязанской области были сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты. Информация об этом содержится в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

В период с 20:00 2 октября до 08:00 3 октября дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 218 украинских беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись территории сразу нескольких субъектов Федерации, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей.

Точное количество дронов, сбитых непосредственно над Рязанской областью, в ведомственной сводке не уточняется.

Напомним, беспилотную опасность в Рязанской области объявили в 00:28. Режим повышенной готовности действовал на протяжении нескольких часов. В 03:50 3 октября был объявлен отбой беспилотной опасности.