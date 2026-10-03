Более 14 тысяч кустарников и сотни деревьев высадят на улицах Рязани

В Правительстве Рязанской области состоялся брифинг, посвященный старту ежегодного экологического проекта «Октябрь – месяц озеленения». Мероприятие проводится во всех муниципалитетах региона по поручению губернатора Павла Малкова. На вопросы журналистов ответили заместитель Председателя Правительства области Андрей Журко и руководитель Департамента благоустройства администрации Рязани Мария Гермони.

Андрей Журко сообщил, что в этом сезоне в регионе планируется высадить порядка 20 тысяч саженцев на 374 различных территориях. Ожидается, что к масштабным работам присоединятся более 10 тысяч человек. Зампред правительства подчеркнул, что работа не закончится на этапе посадки: за приживаемостью растений будет установлен комплексный контроль. Профильные специалисты проведут регулярные обследования и дадут необходимые рекомендации, а муниципалитеты организуют своевременный полив. К процессу ухода также планируется привлечь управляющие компании и волонтеров, которые будут мониторить состояние зеленых насаждений.

Мария Гермони детализировала планы по озеленению областного центра. С учетом успешного опыта прошлого года крупные муниципальные акции пройдут в разных локациях города 9, 16, 23 и 30 октября. Всего в Рязани к посадке готовится 550 лиственных и 268 хвойных деревьев, а также более 14,5 тысячи различных кустарников. Работы развернутся на улице Есенина, Лыбедском бульваре, площади Мичурина, в Гвардейском сквере и других общественных пространствах. Кроме того, запланирована высадка тюльпанов на площади Победы, у памятника Ф.А. Полетаеву, в сквере имени Маргелова и на Первомайском проспекте. Все участники мероприятий будут обеспечены необходимым инвентарем.

Граждане также могут самостоятельно высадить деревья организованной группой, предварительно согласовав место с отделами по благоустройству своих муниципалитетов. Для удобства жителей в национальном мессенджере МАКС запущен специальный чат-бот «Акция по озеленению. Рязанская область». Через этот цифровой сервис можно получить всю актуальную информацию: узнать даты и места проведения мероприятий, найти адреса питомников для покупки саженцев и получить другие полезные сведения.