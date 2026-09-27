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Экология, природа, животные

Где искать белые грибы, опята и грузди и как не перепутать их со смертельными двойниками

Анастасия Мериакри
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Осень вступила в свои права, а это значит, что пришло время для «тихой охоты». Леса Рязанской области и Центральной России в октябре щедры на трофеи: на пнях целыми семьями растут ароматные опята, в березовых рощах прячутся крепкие грузди, а из-под еловых лап выглядывают благородные белые грибы.

Однако именно в этот период важно быть особенно внимательным. Вместе со съедобными дарами леса в корзине могут оказаться их смертельно опасные двойники. Где искать популярные осенние грибы и как отличить настоящий трофей от ядовитого самозванца, рассказало издание URA.RU.

Белый гриб: благородный трофей для опытного грибника

Белый гриб заслуженно считается королем леса и самым желанным трофеем для любого любителя «тихой охоты». В природе существует несколько его разновидностей — сосновый, еловый и березовый. Они имеют незначительные внешние отличия, связанные с местом произрастания, но все их объединяет одно: мясистая плотная мякоть и неповторимый яркий аромат, который невозможно спутать ни с чем другим.

Белые грибы предпочитают светлые и хорошо прогреваемые места. Их можно встретить на солнечных лесных опушках, на склонах оврагов, в еловых и сосновых борах, дубравах и березняках. А вот в густых, темных и сырых чащах этот благородный гриб не растет.

Грибы, словно живые губки, способны активно поглощать вещества из почвы и воздуха. Именно поэтому специалисты категорически не рекомендуют собирать их вблизи автомобильных дорог с интенсивным движением и промышленных предприятий. Даже если кажется, что у обочины вырос целый «грибной городок», здоровье и безопасность должны быть приоритетнее.

Осенние опята: самые урожайные грибы сентября-октября

Осенние опята — одни из самых узнаваемых и любимых грибов у россиян. Их излюбленные места — старые пни, поваленные деревья и участки после вырубки леса.

Главная особенность опят в том, что они растут большими дружными семьями. Поэтому одна удачная находка у старого пня может мгновенно наполнить целое лукошко. Период роста этих грибов длится с мая до конца ноября, но наиболее обильный урожай традиционно приходится на сентябрь и октябрь, а в теплые годы — и на ноябрь.

Как отличить настоящий опенок от ложного

Настоящий опенок имеет ряд характерных признаков: коричневато-медовая шляпка с мелкими темными чешуйками, светлые пластинки с нижней стороны шляпки, характерное белое кольцо или пленка на ножке — это самый главный отличительный признак.

Именно наличие этого кольца помогает безошибочно отличить настоящий опенок от его ядовитого ложного собрата, у которого такого кольца нет. Если у вас возникли хотя бы малейшие сомнения — лучше оставить гриб в лесу.

Грузди: короли засолки и условно съедобные деликатесы

Грузди стоит искать в сосновых и еловых лесах, на участках с влажной хвойной подстилкой и песчаной почвой. Лучше всего они растут не в густых чащах, а на светлых и разреженных участках — на опушках, старых вырубках и обочинах лесных дорог (при условии, что эти дороги находятся вдали от оживленных трасс).

Груздь относится к условно съедобным грибам, и употреблять его в пищу без предварительной обработки категорически нельзя. Все дело в горьком млечном соке, который выделяется при надломе.

Перед засолкой грузди необходимо вымачивать несколько дней, регулярно меняя воду, чтобы полностью избавиться от горечи. Традиционный и самый вкусный способ заготовки этих грибов на зиму — именно соление, а не варка или жарка. Соленый груздь — это настоящий деликатес, ради которого многие грибники и выходят в лес.

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