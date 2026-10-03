МХК «Рязань-ВДВ» начнет новый сезон Российской хоккейной лиги домашними матчами против «Белгорода»

Рязанская молодежная хоккейная команда готовится открыть домашнюю часть сезона. 3 и 4 октября на льду дворца спорта «Олимпийский» подопечные Сергея Моргунова примут хоккеистов МХК «Белгород» в рамках стартовых игр Первенства Российской хоккейной лиги.

Нынешний сезон знаменует собой историческое изменение для молодежного хоккея. Национальная молодежная хоккейная лига (НМХЛ) официально реорганизована в Российскую хоккейную лигу (РХЛ). Это важное преобразование позволило снизить возрастной ценз, открыв талантливым выпускникам хоккейных школ прямой путь в профессиональное первенство и давая им бесценный игровой опыт на высоком уровне.

В минувшем сезоне команда показала высокие результаты, став лучшей в регулярном чемпионате НМХЛ. Хоккеисты установили впечатляющий рекорд, одержав 34 победы подряд без единого поражения, что позволило им досрочно завоевать первое место в конференции «Восток» и гарантировать себе участие в плей-офф.

В период межсезонья в команде произошли кадровые изменения в тренерском штабе. Главным тренером коллектива теперь является Сергей Моргунов, а его помощником стал Сергей Бондарев.

Организаторы и игроки подчеркивают, что в первых домашних матчах нового сезона рязанским хоккеистам как никогда необходима поддержка трибун. Начало обеих игр с МХК «Белгород» запланировано на 17:00. МХК «Рязань-ВДВ» ждет своих зрителей, чтобы вместе начать новый путь к вершинам хоккейной лиги.

Возрастное ограничение 0+.