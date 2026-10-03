В Рязани на месяц перекрыли движение на перекрестке улицы Попова и 1-го Совхозного проезда

С сегодняшнего дня, 3 октября, в Рязани введено ограничение движения транспорта на одном из участков улично-дорожной сети в связи с проведением масштабных коммунальных работ.

Движение транспортных средств полностью закрыто на перекрестке улицы Попова и 1-го Совхозного проезда. Причиной ограничений стал капитальный ремонт теплотрассы.

Ограничение будет действовать в течение месяца: с 08:00 3 октября до 23:00 31 октября 2026 года.

Место проведения работ будет огорожено специальными конструкциями. Для регулирования транспортных потоков на прилегающих участках будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок, заранее выбирать альтернативные маршруты.