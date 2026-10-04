Военный эксперт назвал точки запуска БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 4 октября дежурные расчеты ПВО успешно отразили массированную атаку, сбив не менее 100 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией 12 районов Ростовской области.

Несмотря на интенсивность налета, человеческих жертв удалось избежать. По предварительным данным, в результате падения обломков зафиксированы повреждения некоторых строений. На местах инцидентов продолжают работать экстренные службы.

В комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов проанализировал логистику вражеских ударов. По его словам, существует два основных сценария запуска дронов в сторону Ростовской области.

Первый вариант предполагает использование противником территорий Одесской области. В этом случае беспилотники стартуют с черноморского побережья, длительное время идут над акваторией моря и лишь затем заходят для атаки на сухопутную территорию.

Второй, более сложный для противника маршрут, пролегает через Херсонскую и Запорожскую области.

«Это приграничные территории, которые являются ближайшими к Ростовской области. Но там сейчас идут бои. Дроны должны пролетать над зоной боевых действий, и войсковая противовоздушная оборона сейчас имеет специальный эшелон, который приспособлен для перехвата таких дронов. Это ПЗРК, пулеметы, система РЭБ. То есть в случае запуска из Херсонской и Запорожской областей беспилотникам не так-то ещё добраться до наших внутренних районов», — пояснил Кнутов.

Ростовская область стала одним из основных направлений удара, однако работа ПВО велась по всей стране. Всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 559 украинских БПЛА в небе над 15 субъектами Федерации.