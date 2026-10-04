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Новости России

В России сократилось число IT-вакансий: какие специалисты сохраняют высокий спрос 

Алексей Самохин
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Краткое содержание материала:

  • Число IT-вакансий на российском рынке за год сократилось почти на треть.
  • Доля предложений для начинающих специалистов составляет 10–11%, а количество их резюме выросло на 21%.
  • Работодатели по-прежнему нуждаются в архитекторах, специалистах по кибербезопасности и разработчиках в сфере ИИ.

Российский рынок IT-кадров переживает структурную перестройку: компании сокращают массовый найм, перераспределяют задачи между сотрудниками и активнее автоматизируют рутинные процессы. При этом потребность в квалифицированных специалистах сохраняется, а спрос смещается в сторону более узких компетенций.

Вакансий стало меньше

За последние 12 месяцев количество IT-вакансий на внутреннем рынке труда сократилось почти на треть. Директор по продукту «КвантИнсайт» ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова считает, что эти изменения нельзя назвать временным спадом.

По ее словам, работодатели не только уменьшают число новых позиций, но и перераспределяют задачи внутри уже сформированных команд. Типовые процессы при этом все чаще автоматизируются.

Особенно заметны изменения на начальном уровне. Вакансии для начинающих специалистов сейчас составляют лишь 10–11% от общего числа IT-предложений, тогда как количество резюме выросло на 21%.

Компании стали строже выбирать специалистов

Технический директор «Стахановца» Сергей Щербаков связал сокращение вакансий с переходом компаний от ускоренного расширения IT-команд к оптимизации расходов и оценке эффективности сотрудников.

При этом рынок меняется неравномерно. Спрос сохраняется на архитекторов, специалистов по кибербезопасности и разработчиков, работающих с искусственным интеллектом.

Средняя зарплата в IT остается на уровне около 183 тысяч рублей. При этом динамика доходов в разных направлениях отличается.

Эксперт оценил дефицит инженерных кадров в России примерно в 600 тысяч человек. По его словам, проблема не исчезла, но изменилась структура спроса.

ИИ меняет требования к сотрудникам

Генеративный искусственный интеллект, по оценке Щербакова, не столько заменяет инженеров, сколько помогает им выполнять рутинные задачи. Технологии берут на себя часть анализа данных, освобождая специалистам время для проектирования систем, сложных инженерных решений и вопросов безопасности.

Остроносова отметила, что Минтруд сохраняет позитивный прогноз по рынку. До 2033 года российской экономике может потребоваться более 313 тысяч IT-специалистов.

Таким образом, сокращение общего числа вакансий не означает исчезновения спроса на IT-кадры. Работодателям все больше нужны специалисты с узкой экспертизой и компетенциями на стыке нескольких дисциплин.

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