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Новости России

В Брянске реактивный беспилотник ВСУ ударил в жилой дом, погиб мирный житель

Анастасия Мериакри
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В результате атаки реактивного беспилетного летательного аппарата самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района Брянска погиб мирный житель. Об этом в субботу сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

По информации главы региона, в результате террористического удара один человек погиб. Еще двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Атака нанесла серьезный ущерб гражданской инфраструктуре поселка. Один жилой дом полностью уничтожен. Кроме того, повреждены еще семь частных жилых домов и восемь гражданских автомобилей, припаркованных поблизости.

Врио главы Брянской области Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мирного жителя. Он заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную помощь.

На месте происшествия оперативно прибыли экстренные службы и специализированная комиссия по оценке ущерба. Специалисты работают над ликвидацией последствий атаки, разбирают завалы и оценивают масштаб разрушений.

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