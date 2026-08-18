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Новости России

В сторону Москвы с вечера летели 620 украинских беспилотников

Никита Рязанцев
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С вечера понедельника до утра вторника в сторону Москвы летели 620 украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе», — написал он на платформе «Макс».

Глава города уточнил, что на местах падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

Позднее Собянин рассказал, что средства ПВО сбили еще семь БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

Нынешняя атака на столичный регион стала одной из самых массированных за последнее время.

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