В сторону Москвы с вечера летели 620 украинских беспилотников

С вечера понедельника до утра вторника в сторону Москвы летели 620 украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе», — написал он на платформе «Макс».
Глава города уточнил, что на местах падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.
Позднее Собянин рассказал, что средства ПВО сбили еще семь БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.
Нынешняя атака на столичный регион стала одной из самых массированных за последнее время.