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Чем обернётся хаос? Экстрасенс объяснила, что на самом деле происходит

Валерия Мединская
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Судьба России волнует всех. Что нас ждёт в будущем? Когда закончится СВО? Эти вопросы сегодня задают многие. Экстрасенс Аделина Панина уверена: мы стоим на пороге больших перемен. О том, что ждёт нашу страну, она рассказала в интервью «МК».

Мы стоим на пороге великих перемен

Аделина Панина говорит: смена эпох никогда не бывает плавной. Ей всегда предшествует буря. Очистительная гроза, после которой для России наступает золотое время. И эту бурю она связывает со специальной военной операцией на Украине.

«Мы действительно стоим на пороге величайших перемен, — утверждает экстрасенс. — В эзотерической традиции смена эпох никогда не бывает плавной. Ей всегда предшествует буря. Той очистительной грозой, после которой для России наступает предсказанное веками золотое время, стала спецоперация на Украине».

2026 год — время великого созидания
Многие астрологи и ясновидящие сходятся во мнении: золотой век России наступит скоро. Панина считает, что 2026 год стал переломным моментом.

«2026-й год стал переломным моментом и временем великого созидания, — объясняет она. — Россию ждёт по окончании спецоперации полноценное обновление. Наша страна окажется центром притяжения для многих государств мира, которые стремятся к справедливости и традиционным ценностям».

Экстрасенс советует обратить внимание на знамения. По её словам, звёзды на кремлёвских башнях днём бледнеют, а вечером заливаются багрянцем. Это говорит о приближении момента, когда конфликт на Украине завершится.

«Это случится уже скоро, — уверена Панина.— Я вижу, что в этом году, начале следующего года, ситуация стабилизируется. Россия добьётся выполнения всех целей, поставленных в начале спецоперации».

2030 год: закрепление в числе мировых лидеров

По словам экстрасенса, 2026 год важен для нашей страны. Именно в этом году мы заложим основы 15–20-летнего цикла. К 2030 году Россия закрепится в числе мировых лидеров.

Переход к золотому веку продлится до 2037 года.

«Важнейшая составляющая золотого века — духовное возрождение, — говорит Панина. — Именно наша страна приведёт весь мир к единым и правильным ценностям».

Хаос — это родовые муки нового мира

Экстрасенс призывает не бояться перемен. То, что сегодня воспринимается как хаос, на самом деле — родовые муки нового мира.

«Мы живём в уникальное время, — объясняет она. — То, что сейчас воспринимается как хаос, на самом деле является родовыми муками нового мира. От каждого из нас зависит, сумеем ли мы в этих переменах увидеть не разрушение, а созидание».

Она напоминает слова президента: «В нас живет генетический код победителей». И называет это не просто словами, а эзотерической истиной.

Запад столкнётся с проблемами

Панина уверена: Запад, пытающийся задушить экономику России, не достигнет успеха.

«Это не получится, так как в России очень грамотные руководители, — говорит она. — А вот на Западе грядут страшные времена. И в ближайшее время ситуация только усугубится. Россия проходит свой кармический путь, поэтому Запад должен будет пересмотреть своё место в новом мироустройстве».

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