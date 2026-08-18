Военкор заявил о резком изменении географии ударов ВСУ по России

География налетов со стороны ВСУ на Россию резко сократилась, написал автор канала «Архангел спецназа» на платформе «Макс».

К такому выводу он пришел, анализируя массированный удар противника по Московскому региону и другим субъектам в понедельник.

«За эти сутки самой дальней точкой для атаки стала Астраханская область, где было сбито несколько БПЛА», — написал он.

По мнению автора, это может свидетельствовать о том, что следующие атаки ВСУ будут направлены на южные регионы, включая Каспий.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее сообщал, что украинские дроны атаковали регион с целью нанесения ущерба промышленным объектам и гражданской инфраструктуре. В ходе атаки беспилотник поразил частный дом в Енотаевском районе, в результате чего его хозяйка получила смертельные травмы. Под удар также попал ее сын, но он остался жив.