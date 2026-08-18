Под Волгоградом охотника оштрафовали за попытку сбить дрон из ружья

Охотника Николая Мухина из волгоградского села Волково оштрафовали за попытку самостоятельно сбить из ружья украинский дрон, пишет V1.RU.

Мужчину привлекли к ответственного 7 июля. В ночь на это число вражеские ракеты и БПЛА пытались атаковать Москву и другие регионы. Волгоградца признали виновным в стрельбе в неположенном месте. Он пытался уничтожить беспилотник, летевший мимо Еланского района.

Сам мужчина виноватым себя не считает и наказание называет несправедливым. Он пояснил, что в ту ночь не мог уснуть из-за рева дронов. Сначала он решил позвонить в экстренные службы. В тот момент беспилотник появился прямо над его домом.

«Я трубку не сбросил, на машину положил (и начал стрелять. — Прим. ред.). А диспетчер выстрел услышала. Спросила, я ли стрелял, есть ли лицензия? И часу не прошло, как полиция приехала», — пояснил Мухин.

Николай пытался убедить полицейских, что стрелял не из хулиганских побуждений, но это не помешало им составить на него административный протокол. Несмотря на то, что у него имелось разрешение на хранение оружия, как у охотника, винтовку у него все же конфисковали.

«В дроны не попал, высоковато было. <…> Я же наоборот хотел, чтобы этот дрон не попал в школу или детский сад, чтобы не пострадало больше людей.

В итоге мужчине выписали штраф в 40 тысяч рублей. Постановление он попытался обжаловать в Еланском районном суде, но и тот не признал позицию Мухина.

Николай утверждает, что на Еланском районном суде останавливаться не собирается и будет обжаловать штраф дальше.