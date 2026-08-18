Трусова о семейной жизни: «Оправдались ли мои ожидания? Нет»

Серебряный призёр Олимпиады 2022, известная фигуристка и уроженка Рязани очередной пост в своём блоге посвятила годовщине семейной жизни с фигуристом Макаром Игнатовым. 17 августа исполнилось ровно два года со дня свадьбы спортсменов.

Девушка начинает с провокационных вопроса и ответа: «Оправдались ли мои ожидания? Нет…»

А дальше поясняет свой ответ: представить себе совместную жизнь с другим человеком она просто-напросто не могла. Но при этом фигуристка признаётся, что счастлива.

Отношения с Макаром, по её словам, это ежедневные американские горки. Но дело вовсе не в выплёскивании эмоций, как многие могли подумать:

— Мы просто никогда не знаем, что нас ждет сегодня! Рванем ли мы в другую страну, возьмём ли мы новую собаку, затеем ли мы новый проект… Мы одновременно очень похожи и очень разные. Наверное, именно поэтому нам так круто друг с другом, — признаётся Трусова.

Говоря о том, что их с Макаром объединяет, Трусова пишет: оба они любят жизнь и готовы лететь по ней на горящей ракете. И всё остальное, как она уверена, приложится в процессе.

Напомним, в браке с Макаром Игнатовым у Александры Трусовой родился сын Миша. Девушка активно делится в своём блоге впечатлениями от материнства. Совсем недавно Мише исполнился год, и Трусова откровенно рассказала о том, что значит быть мамой годовалого ребёнка, и показала его успехи.