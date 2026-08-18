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Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Валерия Мединская
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По состоянию на утро 18 августа в Рязанской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Соответствующие уведомления поступили жителям региона от РСЧС.

Беспилотную опасность объявили около полуночи. Режим продлили в 04:52. Ночью жители региона слышали громкие звуки, были сбиты 9 БПЛА. О последствиях атаки сообщил губернатор Павел Малков. К сожалению, пострадали три человека, несколько домов получили повреждения. Два человека в больнице.

Тем временем массированный налёт дронов ВСУ отбивает столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника в сторону Москвы летели 620 БПЛА. 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе, остальные – на подлёте. В Подмосковье на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Нынешняя атака на столичный регион стала одной из самых массированных за последнее время. Три человека, включая ребенка, пострадали.

Напоминаем рязанцам основные правила поведения во время опасности налёта БПЛА: не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно.

Во время налёта укрывайтесь в помещениях без окон. Дома можно остаться в кладовой, в ванной комнате или в туалете.

Кроме того, в Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей.

Нарушителям грозят серьёзные штрафы до 1 млн рублей. На днях полиция выявила девушку, которая снимала полёты дронов во время массированной атаки 29 июля и слила кадры в Сеть. По факту её действий возбуждено административное дело.

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