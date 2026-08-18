Названа уязвимость британских БПЛА, атаковавших Ярославль и Волгоград

Российская армия может атаковать грузы с новыми британскими дронами Nyan, поставляемыми ВСУ, прямо во время доставки их по морю, заявил в беседе с «МК» военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник издания допустил, что противник использовал именно эти беспилотники для недавних атак на НПЗ в Ярославле и Волгограде. По его словам, на них стоит малый турбореактивный двигатель, поэтому их скорость может составлять около 500 километров в час.

Однако, пояснил специалист, эти аппараты имеют серьезную уязвимость: их поставляют в контейнерах в готовом виде, собирать их на месте не нужно.

«Это говорит о том, что поставки будут идти морскими сорокафутовыми контейнерами. И если мы сумеем обнаружить, такой груз, ударим по нему ракетами или беспилотниками, то можем сразу вывести из строя большую партию таких дронов», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт добавил, что бороться с данным видом дронов придется в первую очередь с помощью зенитно-ракетных комплексов и в меньшей степени с помощью зенитной артиллерии.