Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Названа уязвимость британских БПЛА, атаковавших Ярославль и Волгоград

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Российская армия может атаковать грузы с новыми британскими дронами Nyan, поставляемыми ВСУ, прямо во время доставки их по морю, заявил в беседе с «МК» военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник издания допустил, что противник использовал именно эти беспилотники для недавних атак на НПЗ в Ярославле и Волгограде. По его словам, на них стоит малый турбореактивный двигатель, поэтому их скорость может составлять около 500 километров в час. 

Однако, пояснил специалист, эти аппараты имеют серьезную уязвимость: их поставляют в контейнерах в готовом виде, собирать их на месте не нужно.

«Это говорит о том, что поставки будут идти морскими сорокафутовыми контейнерами. И если мы сумеем обнаружить, такой груз, ударим по нему ракетами или беспилотниками, то можем сразу вывести из строя большую партию таких дронов», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт добавил, что бороться с данным видом дронов придется в первую очередь с помощью зенитно-ракетных комплексов и в меньшей степени с помощью зенитной артиллерии.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт
Следующая статья
Три человека, включая ребенка, пострадали при масштабной атаке БПЛА на Подмосковье

Популярные материалы

Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Интересное

Предсказавший СВО «африканский Нострадамус» предупредил о новых трудностях

Предсказания пастора из Африки сбылись дважды. Он говорил о СВО и ударе по Ирану. Осталось третье пророчество. Кто следующий?
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Темы
Новости России

Коц рассказал, чем отличается массированная атака ВСУ на Подмосковье

Украинские военные планируют наносить удары по критической инфраструктуре в...
Новости России

SHOT: погибшим мотоциклистом в центре Москвы оказался крупный банкир

В ДТП с байком в центре Москвы погиб зампред...
Новости России

Военный рассказал, откуда шла массированная атака дронов на Подмосковье

Массированная атака украинских беспилотников на Московскую область с высокой...
Новости России

Умерла «жертва схемы Долиной», которая подожгла квартиру в Москве

Москвичка, которая устроила пожар в проданной по «схеме Долиной»...
Новости России

Три человека, включая ребенка, пострадали при масштабной атаке БПЛА на Подмосковье

При масштабной атаке украинских БПЛА на Подмосковье пострадали три...
Новости России

Под Волгоградом охотника оштрафовали за попытку сбить дрон из ружья

Охотника Николая Мухина из волгоградского села Волково оштрафовали за...
Новости России

Военкор заявил о резком изменении географии ударов ВСУ по России

География налетов со стороны ВСУ на Россию резко сократилась,...
Новости России

В сторону Москвы с вечера летели 620 украинских беспилотников

С вечера понедельника до утра вторника в сторону Москвы...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье