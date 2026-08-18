Три человека, включая ребенка, пострадали при масштабной атаке БПЛА на Подмосковье

При масштабной атаке украинских БПЛА на Подмосковье пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок, сообщил глава региона Андрей Воробьев на платформе «Макс».

По его словам, силы ПВО сбили более 150 дронов над территорией области.

«В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. Она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована», — отметил Воробьев.

В Богородском округе помощь потребовалась женщине, а в Коломне — 27-летнему мужчине. Все они находятся под наблюдением врачей.

В деревне Кузнецы сгорел частный дом, а в Богородском повреждены два жилища в СНТ «Альбатрос». Беспилотник также попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка.

В Коломне после падения фрагментов беспилотника вспыхнул торговый павильон вблизи ТЦ «Глобус». Пострадали также здания ЗАГСа, магазин и окна жилого дома на Советской площади.

В Котельниках огонь охватил строительные леса и изоляционные материалы на территории возводимого жилого комплекса. В Электростали повреждена машина и трансформаторная подстанция. В Раменском районе пострадал частный дом в СНТ «Раменье».