скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

Три человека, включая ребенка, пострадали при масштабной атаке БПЛА на Подмосковье

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

При масштабной атаке украинских БПЛА на Подмосковье пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок, сообщил глава региона Андрей Воробьев на платформе «Макс».

По его словам, силы ПВО сбили более 150 дронов над территорией области.

«В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. Она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована», — отметил Воробьев.

В Богородском округе помощь потребовалась женщине, а в Коломне — 27-летнему мужчине. Все они находятся под наблюдением врачей.

В деревне Кузнецы сгорел частный дом, а в Богородском повреждены два жилища в СНТ «Альбатрос». Беспилотник также попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка.

В Коломне после падения фрагментов беспилотника вспыхнул торговый павильон вблизи ТЦ «Глобус». Пострадали также здания ЗАГСа, магазин и окна жилого дома на Советской площади.

В Котельниках огонь охватил строительные леса и изоляционные материалы на территории возводимого жилого комплекса. В Электростали повреждена машина и трансформаторная подстанция. В Раменском районе пострадал частный дом в СНТ «Раменье».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Названа уязвимость британских БПЛА, атаковавших Ярославль и Волгоград
Следующая статья
«Лисичковое безумие» в рязанских лесах продолжается

Популярные материалы

Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Интересное

Предсказавший СВО «африканский Нострадамус» предупредил о новых трудностях

Предсказания пастора из Африки сбылись дважды. Он говорил о СВО и ударе по Ирану. Осталось третье пророчество. Кто следующий?
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Темы
Новости России

Коц рассказал, чем отличается массированная атака ВСУ на Подмосковье

Украинские военные планируют наносить удары по критической инфраструктуре в...
Новости России

SHOT: погибшим мотоциклистом в центре Москвы оказался крупный банкир

В ДТП с байком в центре Москвы погиб зампред...
Новости России

Военный рассказал, откуда шла массированная атака дронов на Подмосковье

Массированная атака украинских беспилотников на Московскую область с высокой...
Новости России

Умерла «жертва схемы Долиной», которая подожгла квартиру в Москве

Москвичка, которая устроила пожар в проданной по «схеме Долиной»...
Новости России

Названа уязвимость британских БПЛА, атаковавших Ярославль и Волгоград

Российская армия может атаковать грузы с новыми британскими дронами...
Новости России

Под Волгоградом охотника оштрафовали за попытку сбить дрон из ружья

Охотника Николая Мухина из волгоградского села Волково оштрафовали за...
Новости России

Военкор заявил о резком изменении географии ударов ВСУ по России

География налетов со стороны ВСУ на Россию резко сократилась,...
Новости России

В сторону Москвы с вечера летели 620 украинских беспилотников

С вечера понедельника до утра вторника в сторону Москвы...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье