Сезон лисичек в рязанских лесах в разгаре. Фотографиями полян, усыпанных лисичками, а также богатым урожаем хвастаются подписчики группы «Грибы и грибники Рязанской области».

В этом году в лесах региона снова много лисичек. Уже несколько месяцев грибники приезжают на «тихую охоту» и собирают их килограммами. При этом лисички растут почти во всех районах – от Клепиковского до Александро-Невского.

С «лисичковым безумием» столкнулся один из подписчиков сообщества. 15 августа для собранных лисичек не хватило ни вёдер, ни корзин – их пришлось складировать в багажник автомобиля. Точная локация такого богатого урожая не называется, грибник указывает лишь направление – за Тумой.

– Попадались и сухие переростки, и очень много лезет маленькой, – говорится в посте.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Тем временем экологи бьют тревогу относительно бума лисичек, который наблюдается в лесах Центральной России несколько лет. Эти менее прихотливые грибы вытесняют благородные белые. Главными виновниками исчезновения боровиков специалисты называют новый тип туристов и климатические сдвиги 2026 года. Коммерческие грибные туры привели в леса людей без базовых навыков. Участники таких групп игнорируют инструкции гидов и вытаптывают грибницы. В итоге подстилка уничтожена, а почва перекопана.

Отдельный вопрос — экология. Белый гриб крайне чувствителен к экосистеме. Ему жизненно необходимы чистый грунт, стабильная влажность и симбиоз с конкретными деревьями. Из-за загрязнения воды, накопления токсинов и нестабильной погоды боровики погибают. И их мгновенно захватывают лисички, устойчивые к внешним раздражителям.

Кстати, судя по постам в рязанской группе «Грибы и грибники Рязанской области» белых грибов в лесах действительно становится всё меньше. Грибники делятся немногочисленными находками и спрашивают друг у друга места, где растут боровики.

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