Фото из группы "Грибы и грибники Рязанской области"
Общество

Редкий гриб, напоминающий коралл, нашли в рязанском лесу

Валерия Мединская
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Редкий и необычный гриб «оленьи рожки» обнаружили в рязанском лесу. Фотографией удивительной находки поделился подписчик группы «Грибы и грибники Рязанской области».

Автор поста рассказывает, что обнаружил гриб в дубовой посадке Сапожковского района. «Оленьими рожками» называют его в народе, научное название гриба – рамария.

Рамария, гриб с ветвистым коралловидным плодовым телом, можно встретить не только в хвойных, но и в смешанных местах. Любит тенистые уголки. Увидеть его — большая удача, во многих регионах он занесёт в «красную книгу».

Рамария считается условно съедобным грибом, но собирать его не рекомендуется — вид становится всё более редким. Также не стоит его собирать ещё и из-за того, что он не представляет особой ценности для готовки. Главная причина — выраженная горечь, которая может испортить впечатление от блюда. Те, кто решается пробовать «оленьи рожки», вымачивают их по несколько часов в солёной воде и варят. Только такой способ помогает избавиться от неприятного вкуса.

И всё-таки эксперты советуют сделать выбор в пользу других съедобных грибов и не срывать «оленьи рожки». Достаточно лишь полюбоваться его необычным внешним видом.

Ранее в лесу Рязанской области встретили ещё один необычный гриб. Внимание любителя «тихой охоты» привлёк мутинус, вонючий гриб вызывающей формы. Для человека он опасности не представляет, может лишь доставить неприятные ощущения. «Сморчок вонючий» источает запах падали, и вокруг него часто кружат мухи и другие насекомые.

Находят в Рязанской области и традиционные для наших мест грибы. Грибники сообщают о «лисичковом буме», полчищах подосиновиков и второй волне белых из-за затянувшихся в регионе дождей.

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