Фото пресс-службы Рязанской городской Думы
Власть и политика

Итоги весенней сессии подвела Рязгордума

Валерия Мединская
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На заключительном заседании весенней сессии Рязанской городской Думы глава муниципального образования, председатель РГД Татьяна Панфилова подвела итоги работы депутатского корпуса.

С января по июль было проведено 8 заседаний и принято 207 решений, среди которых более 60 нормативно-правовых актов. Депутатами была проделана серьезная работа по всем направлениям жизнедеятельности города.  В течение сессии велась работа над городским бюджетом. За счёт дополнительно поступивших средств оперативно принимались решения о финансировании строительства и капитального ремонта социальных объектов, реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и благоустройства общественных территорий.

Продолжалась активная деятельность  по укреплению межмуниципального сотрудничества, включая заключение новых партнерских соглашений. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве между городами Рязанью и Элистой, направленное на реализацию совместных проектов по развитию городов, повышению качества жизни жителей и сохранению исторического и культурного наследия. Также заключены соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургской городской Думой, Ульяновской Городской Думой, Челябинской городской Думой и Собранием депутатов города Махачкалы.

— Взаимодействие муниципалитетов – это большой пласт практической работы, обмена опытом управления и хозяйствования, — отметила Татьяна Панфилова.

В июле текущего года подписан Меморандум о взаимопонимании между городами Рязань и Самарканд о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. В рамках сегодняшнего заседания депутаты единогласно утвердили данный документ.

Также на заседании городской Думы глава города вручила региональные награды. Знаком отличия Губернатора Рязанской области «Михаил Скобелев» награжден депутат РГД, участник специальной военной операции Алексей Трандушин. Почетной грамоты Губернатора Рязанской области удостоена депутат Елена Волкова.

На заседании депутаты приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин города Рязани» члену Рязанской региональной  общественной организации «Федерация парашютного спорта» Александру Валентиновичу  Белоглазову и члену Рязанской областной  организации Общероссийской творческой профессиональной общественной  организации «Союз архитекторов России» Владимиру Васильевичу Крымскому.

Решениями Думы также определены рязанцы, которые удостоены Почетного знака «За заслуги перед городом Рязанью», Почетной грамоты муниципального образования – город Рязань, медали Надежды Николаевны Чумаковой.

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