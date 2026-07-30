Людмила Яковлева, фото пресс-службы Рязанского областного суда
Власть и политика

Зампредседателя Рязанского областного суда Людмила Яковлева ушла в почётную отставку

Валерия Мединская
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30 июля в почётную отставку ушла председатель Рязанского областного суда Людмила Яковлева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

После окончания Саратовского юридического института в 1989 году Людмила Алексеевна была принята на работу в органы прокуратуры Рязанской области. Прошла путь от стажёра районной прокуратуры до помощника прокурора области по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам.

В 2001 году Людмила Яковлева была назначена судьёй Рязанского областного суда, с 2015 года дважды назначалась на должность заместителя председателя областного суда. Возглавляла судебную коллегию по административным делам.

— Высокий профессионализм и принципиальность, преданность делу и служение закону, тактичное и внимательное отношение к судьям, работникам аппарата суда и гражданам снискали Людмиле Алексеевне заслуженный авторитет в судейском сообществе. Она неоднократно избиралась председателем Экзаменационной комиссии Рязанской области по приёму квалификационного экзамена на должность судьи. За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан, многолетнюю плодотворную работу Людмила Алексеевна награждена медалями «За безупречную службу», «За трудовую доблесть», «150 лет судебной реформы в России», ей присвоено звание «Почетный юрист Рязанской области», — говорится в сообщении.

Отметим, что каждый судья имеет право на отставку по собственному желанию, но почётная отставка судьи — это особый статус, признание заслуг перед судебной системой и обществом. За тем, кто ушёл в почётную отставку, сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

Ранее стало известно, что свою должность покинет председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова. Высшая квалификационная коллегия приняла её заявление о сложении полномочий с 1 ноября.

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